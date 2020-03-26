Президент Азербайджанского дома в Париже заразилась коронавирусом

Один из руководителей азербайджанской диаспоры во Франции, президент Азербайджанского дома в Париже, генеральный секретарь Ассоциации друзей Азербайджана Мирвари Фаталиева заразилась коронавирусом Covid-19.

По ее словам, несколько дней назад она почувствовала недомогание, после чего сдала тест на коронавирус, который оказался положительным.

В настоящее время у Фаталиевой наблюдается только затрудненность дыхания. Она чувствует себя нормально, так как температура не очень высокая, передает портал oxu.az.

Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 463 тыс, из них более 21,1 тыс человек скончались. Во Франции выявлено 25604 случая заражения Covid-19. В настоящее время в список стран с высокой степенью риска входят шесть государств: Китай, Италия, США, Испания, Германия и Иран. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса пандемией.