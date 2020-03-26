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Путин и Макрон обсудили противодействие COVID-19

Путин и Макрон обсудили противодействие COVID-19

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим французским коллегой Эммануэле Макроном, в ходе которых стороны проинформировали друг друга о введенных в РФ и Франции мерах по противодействию распространению нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля, уточняя, что телефонный разговор президентов состоялся по инициативе французской стороны.

Уточняется, что обмен мнениями был проведен" непосредственно перед экстренным саммитом "Группы двадцати". "Владимир Путин и Эммануэль Макрон проинформировали друг друга о введенных в России и Франции мерах по противодействию распространению этой инфекции и минимизации негативных социально-экономических последствий", - говорится в сообщении.

Уточняется, что стороны подтвердили настрой на дальнейшую координацию в вопросах возвращения граждан двух стран на родину, а также обеспечения условий для транспортировки медицинских средств и оборудования.

Также в рамках совместной борьбы с коронавирусом было обсуждено и возможное взаимодействие в рамках Совета Безопасности ООН.

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