Кадыров возглавил дополнительный штаб по коронавирусу в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о создании дополнительного штаба по борьбе с коронавирусом нового типа. Штаб возглавляет лично Кадыров. Об этом глава республики заявил на заседании республиканского оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса.

"Я объявил о создании дополнительного штаба, в который вошли руководители секторов, и определил ответственных по конкретным направлениям. Новую рабочую группу буду курировать лично", - написал он впоследствии в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, республиканское руководство почти в круглосуточном режиме решает проблемы, связанные с распространением новой инфекции: проводится "колоссальная работа по перекрытию любых путей распространения вируса, обеспечена готовность медицинских учреждений и персонала к диагностике и лечению коронавируса", на особом контроле находится ситуация с наличием товаров и регулированием цен в магазинах.

Также было заявлено о готовности к любым вариантам развития событий.

По словам регионального лидера, он дал поручение оперативному штабу проработать вопрос введения домашнего карантина для граждан старше 60 лет и лиц с тяжелыми хроническими заболеваниями, как самых уязвимых перед COVID-19.

Ранее сообщалось, что в республике, по информации регионального Минздрава, зарегистрирован один случай заражения коронавирусом жителя республики, вернувшегося из хаджа в Мекку.