Далай-лама поделится едой и лекарствами с нуждающимся во время эпидемии коронавируса в Индии

Далай-лама пожертвует продукты питания и лекарства нуждающимся членам общества в связи с эпидемией нового коронавируса в Индии, сообщил его представитель.

"Так как Химачал-Прадеш был моим домом почти 60 лет, я чувствую близость к его жителям", - написал тибетский духовный лидер в письме главному министру индийского штата. Далай-лама выразил уверенность, что шаги, предпринимаемые правительством Нарендры Моди, "будут эффективными в сдерживании распространения вируса". Размер пожертвования не разглашается.

Вчера в Индии был введен всеобщий карантин на 21 день из-за COVID-19. Число зараженных новым коронавирусом в стране составляет 694 человек, 14 человек скончались.

Резиденция Далай-ламы, расположенная в городе Дхарамсале на севере Индии, была закрыта для посещения на прошлой неделе из-за пандемии коронавируса.