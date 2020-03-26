У более 100 сотрудников больниц Бостона нашли коронавирус

В Бостоне было зафиксировано более 100 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди работников трех больниц.

Бостонский медицинский центр сообщил, что у 15 сотрудников центра нашли новый коронавирус.

В центре женского здоровья им. Бригама заражение новым коронавирусом было подтверждено у 45 служащих, передает CNN.

Массачусетская больница общего профиля в свою очередь сообщила о 41 сотруднике с положительным результатом на новый коронавирус, хотя старший сотрудник отдела больницы по связям с общественностью Терри Оган сказал, что по мнению руководства, большинство заразилось вирусом где-то кроме больницы.

Число людей, инфицированных коронавирусом в США, продолжает расти: в около 70 тыс. подтвержденных случаев, число умерших превысило отметку в 1000 человек. При этом 619 человек выздоровели.