В Узбекистане за фейки о коронавирусе будут привлекать к уголовной ответственности

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал поправки в законодательство республики, которые предусматривают введение уголовного наказания за распространение фейков о коронавирусе COVID-19, вплоть до лишения свободы на три года.

Санкции за распространение ложной информации в печатном тексте, СМИ, а также в интернете предусматривают наказание в виде штрафа от 200 до 400 базовых расчетных величин (от $4,6 тыс до $9,2 тыс) или обязательных общественных работ от 300 до 360 часов, либо исправительных работ от двух до трех лет, ограничения или лишения свободы до трех лет, пишет РИА Новости.

Ранее в МВД Узбекистана сообщали, что условия нахождения на карантине в связи с распространением коронавируса в республике нарушили 90 человек, трое из них привлечены к уголовной ответственности, остальные - к административной. Кроме того, правоохранительные органы выявили 33 аккаунта в соцсетях, которые публиковали фейковую информацию о распространении коронавируса в республике.