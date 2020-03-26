Армения построит новый терминал таможни в Мегри на средства ЕБРР

Армения получит от Европейского Банка реконструкции и развития (ЕБРР) кредит в 10,6 млн евро на строительство новой таможни в Мегри на иранской границе: проект кредитного соглашения был одобрен сегодня на заседании армянского правительства.

На таможне будут установлены новые приборы для лабораторного анализа товаров, рентгеноаппараты для досмотра грузов, в том числе ручной клади пассажиров, а также для сканирования людей, что позволит нарастить ее пропускную способность, - передает Sputnik Армения.

Рост возможностей таможни необходим и с учетом того, что с августа 2016 года между Арменией и Ираном действует безвизовый режим. Если в июне-июле 2017 года через границу проехало около 2 тыс грузовиков, то за те же месяцы 2019-го – уже около 4 150. Число пассажиров выросло в два с лишним раза – с 55 до 124 тыс.

Хотя сейчас граница для пассажиров закрыта из-за коронавируса, после ее открытия поездки и торговля между двумя странами возобновятся в полном объеме.

Напомним, ранее на кредиты европейских банков и гранты Еврокомиссии Армения уже провела капитальный ремонт КПП Садахло, Гогаван и Бавра на грузинской границе.