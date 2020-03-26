Погода в Москве снова установила рекорд
Температура воздуха в очередной раз побила рекорд в Москве. Об этом рассказали в метеобюро российской столицы.
На 15.00 мск на базовой метеостанции на ВДНХ воздух прогрелся до 16 градусов.
"Сегодня побит температурный рекорд, установленный 26 марта 1973 года. Тогда в Москве было зафиксировано 15,1 градуса", - приводит слова синоптика "Интерфакс".
Он добавил, что окончательное значение температурного максимума дня станет известно вечером.
Погода в столице ставит новые рекорды уже в четвертый раз за текущий месяц. Предыдущие были побиты 7, 8 и 9 марта.
Вестник Кавказа
в TwitterПодписаться