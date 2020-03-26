BlaBlaCar останавливает деятельность в Москве

В Москве из-за ситуации с коронавирусом сервис поиска попутчиков BlaBlaCar приостанавливает работу. В пресс-службе сервиса сообщили, что аналогичные меры могут быть введены и в других регионах.

"Следуя требованиям руководства Москвы, в ночь с воскресенья на понедельник мы приостановим работу сервиса в столице. По запросу региональных властей мы будем готовы применить эту меру и в других городах и областях", - отмечается в сообщении.

В сервисе уточнили, что ранее было ограничено число мест для бронирования до трех, однако позднее были приняты более строгие меры.

"В ночь с воскресенья на понедельник (29 марта) мы по всей стране ограничим число мест для бронирования до одного. Мы делаем это ради людей, которым даже в такой непростой ситуации необходимо совершать поездки (медицинских работников, сотрудников продолжающих работать предприятий, для тех, кто ухаживает за нуждающимися в помощи людьми)", - сообщили в пресс-службе.

В BlaBlaCar также подчеркнули, что главным приоритетом компании является безопасность людей, передает РИА Новости.