Археологи нашли в центре Краснодара нашли клад из монет времен Николая II

Археологи в ходе раскопок в центре Краснодара нашли клад серебряных монет, - сообщили сегодня в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Клад нашли на пересечении улиц Седина и Постовой, где ведутся археологические работы из-за строительства нового сквера и фонтана. Специалисты предполагают, что серебряные монеты эпохи Николая II зарыли в период революции и гражданской войны, - передает портал Юга.ру.

Найденные монеты отправлены на лабораторную обработку, после которой их передадут в государственный музейный фонд, - поведал вице-губернатор края Сергей Болдин.

За последнее время это уже второй клад, который нашли во время археологических исследований на территории края: в прошлом году в Темрюкском районе обнаружили редкие золотые монеты эпохи Средневековья, - напомнили в пресс-службе краевой администрации.