Коллектив Федерации гимнастики Азербайджана перечислил часть зарплат на борьбу с коронавирусом

Коллектив Федерации гимнастики Азербайджана перечислили часть своих заработных плат в Фонд поддержки борьбы с коронавирусом. Такое сообщение опубликовано на сайте AGF.

В общей сложности от сотрудников федерации, тренеров, спортсменов сборных команд по художественной гимнастике, мужской и женской спортивной гимнастике, акробатике и прыжкам на батуте, а также медперсонала, в фонд поступило 20 тыс манатов

Кроме того, с завтрашнего дня на официальной странице AGF в Instagram, ежедневно, за исключением субботы и воскресенья, будут проходить 15-минутные занятия по утренней гимнастике для людей всех возрастов, от самых маленьких до пожилых.