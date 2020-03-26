В порту Ростова-на-Дону не рассчитали маневр два теплохода

Минувшей ночью в в порту Ростова-на-Дону столкнулись два теплохода, - сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте.

"Проводится доследственная проверка по факту навала 26 марта 2020 года в 01:04 мск теплохода "Дельта" на теплоход "Балт-Флот-14". По предварительным данным, навал судна произошел при маневрировании по отходу от причала. В результате происшествия т/х "Балт-Флот-14" получил незначительные повреждения, розлива нефтепродуктов не обнаружено", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Юг".

К счастью, инцидент обошелся без пострадавших, следователи устанавливают причины произошедшего.