Жителям Нур-Султана и Алматы запретили собираться группами больше трех

Режим карантина ужесточается в Нур-Султане и Алматы с 28 марта. Такое решение приняла государственная комиссия по обеспечению режима ЧП.

Теперь ограничивается выход граждан из жилищ. Людям разрешается только сходить за продуктами, лекарствами или на работу.

В обоих городах закрываются места массового скопления людей: парки, скверы, пешеходные улицы, набережная, детские площадки и другие.

Поэтапно будет ограничена работа общественного транспорта. Вводится запрет на собрания на улицах и в прочих общественных местах группами более трех человек, кроме членов семьи. Несовершеннолетним запрещается передвигаться без взрослых, пишет Sputnik Казахстан.

Напомним, Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Грузовикам с продуктами и медикаментами обеспечен "зеленый коридор".