Ученые предупредили Китай, что поспешное снятие ограничений грозит второй волной коронавируса в августе

Слишком быстрое снятие карантина с китайского города Ухань, ставшего первым очагом коронавирусной инфекции, может вызвать вторую вспышку заболевания в августе, говорится в исследовании, опубликованном учеными Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM) в журнале The Lancet Public Health.

При этом ученые заявили, что продление закрытия школ и офисов в Китае может задержать вторую волну коронавируса.

Результаты исследования, в котором использовались методы математического моделирования, показали, что сохранение мер по блокировке до апреля, скорее всего, задержит второй пик заболеваемости до октября, что даст работникам здравоохранения возможность подготовиться, передает Reuters.

"Теперь городу необходимо быть осторожным и избегать преждевременного снятия мер социального дистанцирования, потому что это может привести к более раннему вторичному пику заболеваемости", - сказала Киеша Прем из Лондонской школы гигиены и тропической медицины (LSHTM), одна из руководителей исследования.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус вчера высказал похожую точку зрения. По его мнению, "последнее, что нужно любой стране, - это открыть школы и предприятия", поскольку новая вспышка в этом случае неизбежна и учреждения опять придется закрывать.