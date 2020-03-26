Составлен рейтинг благоприятных районов Москвы на период самоизоляции

Районы, находящиеся за МКАД, возглавили рейтинг благоприятных для населения районов Москвы на период самоизоляции. Об этом говорится в исследовании участника рынка коммерческой недвижимости RRG и аналитической компании Habidatum.

По оценке экспертов, это Косино-Ухтомское, Щербинка, Южное Бутово, Сосенское, Внуково, Савелки, Внуковское, районы Зеленограда и другие.

Из 130 московских районов наиболее благополучными можно считать постсоветские спальные районы со сложившейся инфраструктурой, отмечают они. Кроме того, там пока или не зафиксированы, или зафиксировано минимальное количество случаев заражения коронавирусом, что снижает риск возможного заражения через контакты жителей.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что "высокий рейтинг не означает, что проживающие в этих районах могут пренебрегать мерами предосторожности", пишет "Интерфакс".

Аутсайдерами рейтинга оказались Тропарево-Никулино, Обручевское, Чертаново Центральное, Крылатское, Чертаново Северное, Раменки, Аэропорт, Хорошевское и Дорогомилово. В этих районах относительно высокая дневная активность населения и отмечены случаи заражения.