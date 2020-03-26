Летом на Ставрополье заработает крупнейшая в регионе птицефабрика

Уже нынешним летом на Ставрополье после модернизации откроется крупнейшая в крае птицефабрика "Преображенская", - сообщили в пресс-службе "Корпорации развития Северного Кавказа" (КРСК).

"В создании крупнейшего в Ставропольском крае птицеводческого комплекса осуществлен важный этап - подготовлены и оборудованы производственные корпуса для молодняка птицы, который планируется завезти на фабрику этим летом", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Цыплят от российского поставщика планируется привезти и посадить в июле, а уже осенью - получить первую партию яиц.

"Практически все клеточное оборудование для содержания кур-несушек закуплено, собраны три корпуса для посадки молодняка птицы, получена яйцесортировочная машина, а также приобретен весь планируемый транспорт. Работы идут полным ходом, уверен, что в заданные сроки уложимся", - заверил генеральный директор ООО "Птицефабрика Преображенская" Александр Онежко.

В планах компании - развивать направление по глубокой переработке куриного яйца для производства меланжа (яичного порошка). Кроме того, на птицефабрике будут выпускать термически обработанное и гранулированное органическое удобрение, а также корма для птиц.

Напомним, модернизация комплекса началась в 2019 году при поддержке КРСК. Планируемая общая стоимость проекта составит свыше 1,5 млрд рублей, в результате его реализации будет создано современное высокотехнологичное предприятие, которое сможет почти на треть компенсировать потребность Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в данном продукте.