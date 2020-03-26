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Кремль: поездки Путина по России продолжатся

Кремль: поездки Путина по России продолжатся

При необходимости президент РФ Владимир Путин продолжит поездки по России, но мероприятия по их подготовке будут оптимизированы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"При необходимости, конечно же, президент будет ездить по стране", - приводит его слова ТАСС.

Как отметил представитель Кремля, "будут просто оптимизированы" мероприятия по подготовке таких поездок из-за распространения коронавируса.

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Вестник Кавказа

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