Кремль: поездки Путина по России продолжатся

При необходимости президент РФ Владимир Путин продолжит поездки по России, но мероприятия по их подготовке будут оптимизированы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"При необходимости, конечно же, президент будет ездить по стране", - приводит его слова ТАСС.

Как отметил представитель Кремля, "будут просто оптимизированы" мероприятия по подготовке таких поездок из-за распространения коронавируса.