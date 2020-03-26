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Врач и водитель ереванской "скорой помощи" подхватили коронавирус

Врач и водитель ереванской &quot;скорой помощи&quot; подхватили коронавирус

Врач и водитель машины скорой помощи в Армении заразились коронавирусом, - сообщил сегодня министр здравоохранения страны Арсен Торосян.

Ранее коронавирусом заразилась медсестра.

"Все три инфицированных медработника изолированы. Их жизни ничего не угрожают", - заверил министр, передает РИА Новости.

Задача Минздрава страны - быстро выявить заразившихся коллег и изолировать их, - добавил Торосян.

Для борьбы с коронавирусом в Армении объявили чрезвычайное положение с 16 марта по 14 апреля. По последним данным властей, в стране выявлены 290 случаев заражения COVID-19.

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Вестник Кавказа

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