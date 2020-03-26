Налоги на вклады и оффшоры в России будут бессрочными

Предложенные накануне президентом России Владимиром Путиным новые меры по налогообложению выводимых средств из страны и процентов по вкладам более 1 млн рублей не являются временными, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Накануне в обращении к гражданам президент сообщил о введении дополнительных и повышенных налогов для компаний и физлиц, участвующих в выводе капиталов за рубеж, заявив, что вывод дивидендов на зарубежные счета отныне будет облагаться налогом в 15%. Также глава государства предложил установить для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, налог на процентный доход в размере 13%. Он обратил внимание, что такая мера затронет лишь порядка 1% вкладчиков.

"Президентом они не были названы как временные, эти меры", - цитирует ответ пресс-секретаря на вопрос, потеряет ли силу нововведение после преодоления кризисной ситуации в экономике, вызванной коронавирусом, ТАСС.

Как сообщает РИА Новости, на просьбу уточнить, будут ли эти налоги действовать после кризиса, представитель Кремля сказал: "Налоги на те деньги, которые выводятся за границу, - да". "В выступлении президента эти меры не были ограничены какими-то сроками или прекращением каких-то кризисных проявлений. Президент сроки не обозначил", - уточнил Песков, говоря о том, имеет ли он в виду также постоянный налог на вклады.

Кроме того, налог в 13% на проценты от вкладов объемом более 1 млн рублей затронет менее 10% вкладчиков, заявил он, опровергнув озвучиваемые СМИ данные о 50%. Конкретную долю пресс-секретарь главы государства называть не стал, отметив, что эти цифры сообщили руководители правительства на совещании у Владимира Путина, их также подтверждал Центробанк.

Он добавил, что речь идет о конкретном счете, и если человек имеет 10 счетов в банке по миллиону рублей, то на него новый налог не распространяется.

Песков также пояснил, что эти меры не говорят о нехватке у государства финансовых и технических средств и возможностей, чтобы поддержать тех, кто может оказаться в сложной жизненной ситуации, причем речь идет о поддержке как физических, так и юридических лиц. "В такие моменты, безусловно, очень важно восстановить баланс справедливости в экономической сфере, и это скорее один шаг, скажем так, на этом пути", - уточнил пресс-секретарь.