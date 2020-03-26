Молодой сотрудник Европарламента умер от коронавируса

Несколько дней назад от коронавируса скончался молодой сотрудник Европарламента (ЕП), сообщил глава ЕП Давид Сассоли, выступая на открытии экстренной пленарной сессии в Брюсселе.

"Несколько дней назад этот ужасный вирус поразил нас очень близко. Он забрал молодую жизнь, молодого человека, который работал прямо здесь с нами в Европарламенте.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Джанкарло, а также семьям всех тех людей, которые погибли из-за коронавируса", - приводит ТАСС соболезнования главы ЕП.