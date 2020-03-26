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Молодой сотрудник Европарламента умер от коронавируса

Молодой сотрудник Европарламента умер от коронавируса

Несколько дней назад от коронавируса скончался молодой сотрудник Европарламента (ЕП), сообщил глава ЕП Давид Сассоли, выступая на открытии экстренной пленарной сессии в Брюсселе.

"Несколько дней назад этот ужасный вирус поразил нас очень близко. Он забрал молодую жизнь, молодого человека, который работал прямо здесь с нами в Европарламенте.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье Джанкарло, а также семьям всех тех людей, которые погибли из-за коронавируса", - приводит ТАСС соболезнования главы ЕП.

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Вестник Кавказа

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