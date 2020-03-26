Песков: виртуальный саммит G20 по коронавирусу для прессы закрыт

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что саммит лидеров G20 по коронавирусу будет полностью закрыт для прессы.

Будут показаны "видеокадры, как это происходит технологически", отметил представитель Кремля.

"В целом встреча будет целиком закрыта для прессы", - цитирует его РИА Новости.

"Формат выбирает страна-организатор", - пояснил Песков.

Виртуальный саммит G20 должен начаться в 15.00 мск.