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Владимир Сластенин возглавил правительство Ингушетии

Владимир Сластенин возглавил правительство Ингушетии

Ингушские депутаты сегодня поддержали назначение на должность председателя правительства республики бывшего советника главы республики кандидатуру Владимира Сластенина, внесенную главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым: за его назначение проголосовал 21 депутат из присутствующих 26, четверо были против.

Кандидатура Сластенина на этот пост была внесена на рассмотрение парламента республики.

Как отметил в своем выступлении перед депутатами новый премьер, за период исполнения обязанностей председателя правительства он успел ознакомиться с текущей социально-экономической ситуацией в республике.

"Сформирован план действий на перспективу на основании ориентиров, заданных главой республики. Главная задача, обозначенная главой Ингушетии перед правительством,- это своевременное и эффективное выполнение мероприятий нацпроектов. Для реализации указа президента на 2020 год подписано 31 соглашение, о предоставлении средств из федерального бюджета на сумму 6,1 млрд рублей. В 2018 году мы освоили 5,9 млрд рублей на эти цели. запланировано 153 мероприятия, из них 29 объектов капстроительства", - сказал Сластенин, передает "Интерфакс-Юг".

Особое внимание региональные власти намерены уделять качеству выполняемых строительных работ, использованию выделенных средств, а к наиболее сложным и требующим безотлагательных решений вопросам Сластенин отнес стабилизацию в финансовой и бюджетной сферах Ингушетии.

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