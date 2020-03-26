Владимир Сластенин возглавил правительство Ингушетии

Ингушские депутаты сегодня поддержали назначение на должность председателя правительства республики бывшего советника главы республики кандидатуру Владимира Сластенина, внесенную главой Ингушетии Махмудом-Али Калиматовым: за его назначение проголосовал 21 депутат из присутствующих 26, четверо были против.

Кандидатура Сластенина на этот пост была внесена на рассмотрение парламента республики.

Как отметил в своем выступлении перед депутатами новый премьер, за период исполнения обязанностей председателя правительства он успел ознакомиться с текущей социально-экономической ситуацией в республике.

"Сформирован план действий на перспективу на основании ориентиров, заданных главой республики. Главная задача, обозначенная главой Ингушетии перед правительством,- это своевременное и эффективное выполнение мероприятий нацпроектов. Для реализации указа президента на 2020 год подписано 31 соглашение, о предоставлении средств из федерального бюджета на сумму 6,1 млрд рублей. В 2018 году мы освоили 5,9 млрд рублей на эти цели. запланировано 153 мероприятия, из них 29 объектов капстроительства", - сказал Сластенин, передает "Интерфакс-Юг".

Особое внимание региональные власти намерены уделять качеству выполняемых строительных работ, использованию выделенных средств, а к наиболее сложным и требующим безотлагательных решений вопросам Сластенин отнес стабилизацию в финансовой и бюджетной сферах Ингушетии.