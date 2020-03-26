В Иерусалиме из-за коронавируса закрылся Храм Гроба Господня

Храм Гроба Господня в Иерусалиме закрылся на неделю 25 марта. В дальнейшем срок может быть продлен.

"Храм Гроба Господня будет закрыт с 17.00 (18.00 мск) среды. Конечно, церковные лидеры выразили понимание. Первоначальное понимание заключается в том, что указ действует в течение одной недели, хотя никто не знает, как долго будет длиться этот кризис", - заявил представитель ассамблеи католических ординариев Святой земли Вади Абу Нассар, пишет РИА Новости.

Святыню решили закрыть на фоне распространения коронавируса, это решение было принято после встречи между израильской полицией и церковными лидерами.

В настоящее время в Израиле коронавирусом заражены почти 2,4 тыс человек.