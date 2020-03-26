Горнолыжный сезон на "Курортах Северного Кавказа" закроется на неделю

В связи с эпидемией коронавируса "Курорты Северного Кавказа" закрывают горнолыжный сезон с 28 марта по 6 апреля.

"Курорты северокавказского туристического кластера "Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус" с 28 марта по 6 апреля закрывают сезон катания из-за распространения пандемии коронавируса. Решение было принято после обращения президента Российской Федерации Владимира Путина", - сообщает пресс-служба компании, пишет РИА Новости.

Туристы, у которых из-за закрытия курорта отменится отдых, смогут вернуть стоимость ски-пассов. Работает телефон горячей линии: 8-800-100-555-9.