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Горнолыжный сезон на "Курортах Северного Кавказа" закроется на неделю

Горнолыжный сезон на &quot;Курортах Северного Кавказа&quot; закроется на неделю

В связи с эпидемией коронавируса "Курорты Северного Кавказа" закрывают горнолыжный сезон с 28 марта по 6 апреля.

"Курорты северокавказского туристического кластера "Архыз", "Ведучи" и "Эльбрус" с 28 марта по 6 апреля закрывают сезон катания из-за распространения пандемии коронавируса. Решение было принято после обращения президента Российской Федерации Владимира Путина", - сообщает пресс-служба компании, пишет РИА Новости.

Туристы, у которых из-за закрытия курорта отменится отдых, смогут вернуть стоимость ски-пассов. Работает телефон горячей линии: 8-800-100-555-9.

 

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Вестник Кавказа

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