Посол США в Великобритании обвинил Китай в замалчивании данных о коронавирусе

Пандемия коронавируса произошла из-за замалчивания Китаем информации о вирусе, заявил посол США в Великобритании Вуди Джонсон.

По его словам, Пекин сначала попытался замолчать новости о новом коронавирусе, а позднее китайское руководство выборочно делилось важной информацией.

"Если бы Китай поступил, как надо, в нужное время, еще больше его собственных граждан и остальной мир, возможно, смогли бы избежать наиболее серьезных последствий этого заболевания", - отметил Джонсон.

Он также призвал мировое сообщество удвоить усилия по сотрудничеству и быстрому и транспарентному обмену информацией об этом заболевании, передает РИА Новости.