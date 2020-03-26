Питомцы могут быть не рады тому, что хозяин все время дома

Эпидемия коронавируса перевела многих людей на удаленную работу. Домашние питомцы, которые привыкли видеть хозяев по несколько часов в день, могут испытывать стресс из-за внезапной смены обстановки.

Стресс может привести к тому, что животное станет агрессивным или потеряет аппетит.

Сергей Черников, президент Ассоциации прикладной зоопсихологии, говорит, что любой питомец знает режим своего хозяина и живет в соответствии с ним. Сбой режима может навредить даже ящерице. Но все животные реагируют в разной степени, пишет ТАСС.

Овчарка или лабрадор быстро привыкнет к тому, что вся семья постоянно дома, а йоркам и чихуахуа перемена дастся сложнее. Сильный стресс могут испытать животные, взятые из приюта, у них уже есть негативный опыт, связанный с людьми.

Животному, чтобы привыкнуть к вашему карантину, нужно время. В первые дни будет формироваться привычка, питомец может вести себя не так, как обычно. Собака может не отходить от хозяина и заглядывать ему в глаза – она и рада, и встревожена. Кошки, для которых территория важнее хозяина, могут нервничать от того, что ее любимое место занято или она потеряла свободу перемещения по своим владениям.

Поначалу питомец может быть очень общительным и подвижным, но затем стресс от непривычной ситуации приведет к спаду, к сниженной моторике. Зоопсихологи отмечают, что настроение питомца во многом зависит от атмосферы в доме.