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Питомцы могут быть не рады тому, что хозяин все время дома

Питомцы могут быть не рады тому, что хозяин все время дома

Эпидемия коронавируса перевела многих людей на удаленную работу. Домашние питомцы, которые привыкли видеть хозяев по несколько часов в день, могут испытывать стресс из-за внезапной смены обстановки.

Стресс может привести к тому, что животное станет агрессивным или потеряет аппетит.

Сергей Черников, президент Ассоциации прикладной зоопсихологии, говорит, что любой питомец знает режим своего хозяина и живет в соответствии с ним. Сбой режима может навредить даже ящерице. Но все животные реагируют в разной степени, пишет ТАСС.

Овчарка или лабрадор быстро привыкнет к тому, что вся семья постоянно дома, а йоркам и чихуахуа перемена дастся сложнее. Сильный стресс могут испытать животные, взятые из приюта, у них уже есть негативный опыт, связанный с людьми.

Животному, чтобы привыкнуть к вашему карантину, нужно время. В первые дни будет формироваться привычка, питомец может вести себя не так, как обычно. Собака может не отходить от хозяина и заглядывать ему в глаза – она и рада, и встревожена. Кошки, для которых территория важнее хозяина, могут нервничать от того, что ее любимое место занято или она потеряла свободу перемещения по своим владениям.

Поначалу питомец может быть очень общительным и подвижным, но затем стресс от непривычной ситуации приведет к спаду, к сниженной моторике. Зоопсихологи отмечают, что настроение питомца во многом зависит от атмосферы в доме.

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Вестник Кавказа

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