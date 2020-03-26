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Ученые рассказали, когда заразившиеся коронавирусом наиболее опасны для здоровых

Ученые рассказали, когда заразившиеся коронавирусом наиболее опасны для здоровых

Носитель коронавируса представляют наибольшую опасность для здоровых людей в первую неделю, когда у него возникают симптомы. Соответствующее исследование микробиологов из Гонконга опубликовано на сайте журнала he Lancet.

Исследователи брали образцы из ротоглотки у 23 зараженных COVID-19. Оказалось, что вирусная нагрузка в слюне у людей от 35 до 75 лет была наиболее высокой в течение недели после появления симптомов, а затем снижалась.

"Высокая вирусная нагрузка в течение первой недели болезни говорит о том, что он легко может передаваться от одного человека к другому до того, как пациент будет госпитализирован", - приводит слова одного из соавторов статьи, доцента кафедры микробиологии университета Гонконга Кельвина То РИА Новости.

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