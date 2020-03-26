Власти Египта занялись дезинфекцией пирамид

Египет закрыл до 31 марта все археологические памятники и музеи, из-за чего в отсутствие потока туристов в стране приступили к санитарной обработке основных достопримечательностей, - пишет Egypt Independent.

Так, в целях предотвращения распространения COVID-19 уже начаты работы по стерилизации и дезинфекции египетских пирамид и всего археологического комплекса Гизы, - передает Sputnik Армения.

Все работы по стерилизации и дезинфекции осуществляются в соответствии с международными стандартами. Санитарной обработке подвергаются билетные кассы, приемная для посетителей, комнаты отдыха, рентгеновские аппараты, ведущий на площадку вход и дороги к ней, - пояснил гендиректор комплекса Ашраф Мохи-Эддин.

Рабочие дезинфицируют деревянную дорожку напротив пирамиды Хеопса, зоны отдыха, а также все поверхности, на которые могут опираться посетители, а блогеры удивляются: неужели в пандемии коронавируса замешаны древние строители?

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. Организация призвала присоединиться к активной борьбе с инфекцией все государства.