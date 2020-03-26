Россиянам пообещали сократить период отключения горячей воды

В Минстрое России не исключили, что сроки летнего отключения горячей воды для профилактики может быть уменьшен до пяти-семи дней. В некоторых муниципальных образованиях ее можно отключать и раз в два года, заявил замглавы ведомства Максим Егоров.

"В некоторых регионах уже сейчас горячая вода отключается раз в три года", - отметил он, уточнив, что "сроки зависят от состояния коммунальной инфраструктуры".

Вместе с тем замминистра признал, что в ближайшем будущем в России не удастся полностью отказаться от профилактических отключений.

"Если мы отключаем всю систему горячего водоснабжения, то за один-два дня мы ее обратно не запустим", - цитирует его "Интерфакс".

"Это сложный технологический процесс", - заключил Егоров.

Сейчас в России горячее водоснабжение отключают на десять дней для профилактики в теплое время года, с мая по август. До 2011 года отключения продолжались две недели, еще раньше - три недели.