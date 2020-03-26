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Шойгу: в российской армии коронавируса нет

Шойгу: в российской армии коронавируса нет

Глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что в российских Вооруженных силах нет заразившихся коронавирусом.

"В настоящее время в Вооруженных силах проведено 3241 тестирование военнослужащих на предмет коронавируса. Все результаты отрицательные, заболевших нет", - приводит РИА Новости слова Шойгу.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире заражены уже более 414 тыс человек, свыше 18 тыс скончались. В России выявлено 840 случаев коронавируса в 56 регионах.

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Вестник Кавказа

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