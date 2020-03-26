В Ставрополе заработал Центр по оказанию помощи пожилым

Сегодня в Ставрополе открылся Центр по оказанию помощи людям пожилого возраста в период пандемии коронавируса. Его волонтеры учреждения помогут пенсионерам решить их бытовые вопросы, - сообщили в пресс-службе городской администрации.

"В Ставрополе создан Центр по оказанию консультативной и социально-бытовой помощи людям пожилого возраста, его работа направлена на то, чтобы никто из пожилых людей не остался без внимания и заботы в этой непростой для всей страны ситуации", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Волонтеры краевой столицы будут помогать пенсионерам в покупке продуктов питания, предметов первой необходимости, безрецептурных лекарств и доставлять их к ним домой.

"Это поможет пенсионерам как можно меньше выходить на улицу и не посещать общественные места", - отмечается в сообщении.