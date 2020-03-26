В Крыму решили провести нерабочую неделю в жестком карантине

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что на следующую неделю Крым введет жесткий карантин.

"Всем объявлен выходной день, и это первично, кроме предприятий, которые осуществляют жизнедеятельность. Все остальные предприятия уходят в вынужденный отпуск с сохранением заработной платы", - напомнил он, пишет РИА Новости.

Однако, эта неделя дана не для каникул, а для борьбы с распространением коронавируса.

"Неделю нам нужно прожить в очень жестком карантине. Уровень максимального карантина. Да, будет тяжело, но нам надо это пережить, иначе мы будем без конца барахтаться с этой гадостью. Нужно закрыться на неделю", - сказал Константинов на заседании республиканского оперштаба по коронавирусу.

Оперативный штаб Крыма введет контроль за соблюдением карантинного режима, жителей призывают к самодисциплине и исключению любых публичных контактов.