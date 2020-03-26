Выздоравливающим от коронавируса в Армении выделят гостиничные номера

Власти Армении для эффективного управления больничными мощностями приняли решение размещать в гостиницах граждан, у которых диагностирован коронавирус, но протекает заболевание мягко, - заявил сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Сейчас ведутся переговоры с собственниками. Им будет предложена разумная цена. В гостиницах будут размещены пациенты, которые не получают какого-либо лечения в больницах. Они будут обеспечены также питанием", - отметил Пашинян, передает Aysor.am.