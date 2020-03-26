Мишустин пообещал штрафовать проявляющих в условиях пандемии "редкое легкомыслие"

Премьер-министр России Михаил Мишустин предупредил о введении штрафов для тех, кто не соблюдает требования в связи с распространением коронавируса.

Глава правительства с сожалением констатировал, что "есть люди, которые демонстрируют редкое легкомыслие" в вопросах "безопасности окружающих, даже собственного здоровья".

"Поэтому мы вносим поправки в Кодекс об административных правонарушениях", - цитирует его ТАСС.

Вводятся "санкции для тех, кто откажется соблюдать установленные правила", уточнил Мишустин. "Будем штрафовать и граждан, и должностных, и юридических лиц", - заключил премьер.