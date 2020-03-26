Грузинская церковь не откажется от причастия из-за коронавируса

Грузинская православная церковь не намерена отказываться от обряда причастия, несмотря на введение в стране режима чрезвычайного положения, согласно которому запрещено присутствие в одном помещении более 10 человек. Об этом сообщил глава пресс-центра Патриархии, протоиерей Андрия Джагмаидзе.

Он напомнил, что Синод не спорит с тем, что верующие должны соблюдать рекомендации Национального центра по контролю заболеваний. Тем не менее, подчеркнул Джагмаидзе, на период Великого поста приходится много важных праздников, в том числе Вход Господень в Иерусалим (Вербное Воскресенье), на которые прихожанам очень важно прийти.

"Как было сказано в решении Синода, возможно, храмы установят во дворах динамики, и часть прихожан сможет стоять непосредственно у церкви и слушать службу, таким образом, у них не возникнет препятствий в получении причастия и в участии в службе", - цитирует главу пресс-центра Sputnik Грузия.

Священнослужитель добавил, что есть много возможностей заразиться, и неверно заострять внимание на обряде причастия. Он подчеркнул, что к этой теме в ГПЦ возвращаться не намерены.