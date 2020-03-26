Марина Асламбекова: "Чечня - самое лучшее место для старости"

Межнациональные браки считаются одной из основ многонациональной России. Однако на Северном Кавказе юноши предпочитают брать в жены девушек из своей этнической группы. Лидерами по мононациональности браков (не считая тувинцев), считаются чеченцы: более 95% представителей этого народа женаты на чеченках и лишь два процента - на русских. Собеседница "Вестника Кавказа" Марина (Мариам) Асламбекова, уроженка Ужгорода, выпускница новосибирского юридического техникума рассказывает свою историю любви с чеченцем Мансуром.

- Как началась ваша семейная история?

- Мое знакомство с будущим мужем пришлось на очень непростое время в истории нашей страны: вторая половина 1990-х, война в Чечне. Но для любви нет преград. Представьте себе: русская девушка в Новосибирске влюбляется в чеченского парня в то время, когда с экранов телевизоров бесконечно рассказывают о тяжелой обстановке на Северном Кавказе, террористических актах и прочих страшилках. Я тогда работала товароведом на одном из рынков Новосибирска, и коллеги сказали, что уже несколько дней у нашего павильона замечают молодого человека, который спрашивает обо мне. Через несколько дней мы познакомились, а уже через полгода решили стать семьей. У моих родных и близких такое, как им казалось, поспешное решение не укладывалось в голове. Русская девушка выходит замуж за чеченского парня! Все советы сводились к предостережению из серии "не ходите дети в Африку гулять". Только вместо Африки была Чечня, а в роли Бармалея – тамошние бандиты. Сейчас это может показаться странным и даже смешным, но именно такие аналогии возникали в том время у большинства моих знакомых и родственников.

- Была ли у вас настоящая чеченская свадьба? Чем чеченские свадьбы отличаются от русских?

- Традиционной чеченской свадьбы у нас не было. В то время было совсем не до торжеств. Но потом я часто бывала на свадьбах как гость. Я не могу позволить себе не знать о тонкостях чеченской свадьбы, ведь у меня растет дочь, и я сама будущая теща.

На первый взгляд чеченская свадьба может показаться шумным, веселым, но довольно странным торжеством. Весь праздник проходит без участия жениха. Каждая часть традиционной свадьбы имеет глубокий смысл. Когда невесту на свадебном кортеже жениха привозят в дом родителей жениха, ее встречает свекровь, которая откусывает кусочек чего-нибудь сладкого, как правило конфеты, и передает будущей снохе, которая должна принять конфету и также надкусить ее в знак почтения.

Роль невесты на чеченской свадьбе может показаться незавидной, ведь в течение всего праздника она должна стоять в праздничном зале в свадебном наряде в особом месте. В этой традиции отражается отношение чеченцев и к женской красоте, и к девичьей непорочной чистоте. Невеста для них - самый чистый и самый светлый образ.

Другая интересная свадебная традиция называется "развязать язык невесте". Дело в том, что невесте запрещается с кем-то разговаривать, пока ей не подарят деньги. Как правило, первым, с кем заговорит невеста, становится свекор, который оставляет дорогие подарки и деньги рядом с невестой и задает ей вопросы, на которые она отвечает. После свекра к невесте допускаются многочисленные родственники жениха и гости, желающие так же получить ответ на свой вопрос, одарив ее денежными подарками.

- Какие обязанности в доме считаются женскими, а какие мужскими?

- В чеченской традиции обязанности мужчины и женщины разделены, как и у большинства народов Кавказа. Мужчина - добытчик, от него зависит достаток и богатство дома. Женщина занимается домашним хозяйством и воспитанием детей. Уют и гостеприимство чеченского дома – забота жены, а богатое убранство домашнего очага и дорогие наряды хозяйки – забота мужа.

- По чеченским традициям, женщина в публичных местах должна носить платок. Как долго вы к этому привыкали?

- В современном мире многие традиции уходят на второй план, видоизменяются или вовсе забываться, однако у чеченцев традиции не просто сильны, они стали модными и воспринимаются вполне органично. Женские платки или косынки в Чечне остаются общественной нормой, частью современного этикета. В повседневной жизни, занимаясь делами по дому, можно оставаться без платка, однако показаться с непокрытой головой перед свекром считается неприличным. Платок - не столько красивый элемент женского гардероба, сколько знак уважения и женского достоинства.

- Есть ли разделение мест для женщин и мужчин в общественном транспорте? Или другие какие-то разграничивающие по гендерному признаку меры?

- Жесткого регламента нет, но особенности отношений между мужчиной и женщиной исключают возможность случайного соприкосновения незнакомых людей. Любое общение между мужчиной и женщиной должно совершаться только в присутствии третьих лиц и при соблюдении определенной дистанции. Соблюдение таких норм традиционного общества я считаю очень полезным, так как они формируют уважительное отношение как у конкретных людей, так и во всем обществе.

Говоря об уважении, нельзя не вспомнить о почитании старших. В любом чеченском доме с особым почтением относиться к самому старшему члену семьи. К нему проявляют самые искренние и теплые чувства, внимание и заботу. Думаю, Чеченская республика - самое лучшее место для старости. Здесь нет несчастных стариков, впрочем, как и брошенных детей. Возможно, такое отношение к человеческой немощи и слабости, которые присущи младенцам и старикам, позволило чеченскому народу претерпеть все тяготы и построить новую счастливую жизнь.

- Чего вам больше всего не хватает в Чечне?

- Я уже стала частью чеченского народа. С интересом впитала в себя язык, культуру и традиции и теперь не мыслю себя вне своего народа.

- Любят ли чеченки ходить в салоны красоты?

- В чеченском обществе уделяется большое внимание женской красоте. Главный тренд для чеченских модниц - образ горянки с величавым неприступным видом. Петь дифирамбы чеченским красавицам излишне, но на что нельзя не обратить внимания в чеченских девушках, это их осанка и походка. Секрет очень прост – всех чеченских девочек отдают на занятия национальными танцами, которые формируют изящество женской фигуры, стройность и плывущую походку.

- Где лучше рожать ребенка в Чечне или в Новосибирске?

- В чеченской семье существует культ мальчика. Нередки случаи, когда в семье рожают детей до тех пор, пока не появится мальчик. С появлением в чеченской семье ребенка связана еще одна очень интересная традиция - Аг. Аг – это название детской люльки, в которой спит младенец. По традиции, ребенка очень плотно пеленают и укладывают в люльку на спину. Аг есть в каждой семье, так как она передается по наследству. Иногда можно встретить семьи, в которых в одной люльке укачивали четыре и больше поколений семьи. Специальный матрац, который уложен в люльке, набит соломой, что тоже считается национальной традицией.

- Какой стереотип о чеченцах вы хотели бы развеять?

- Бытует мнение что чеченцы жестокие, но это не так. Настоящие чеченцы - преданные, верные друзья, добродушные и отзывчивые. В чеченском народе много талантов и современная история этого народа – красноречивое тому подтверждение.