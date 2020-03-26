Нерабочая неделя не навредит бизнесу, считают эксперты

Значительных потерь для российских предпринимателей на будущей неделе, объявленной нерабочей, не ожидается, заявил замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По мнению специалиста, в стране в январе и в мае случаются длительные выходные, однако бизнес переживает эти периоды без заметных последствий.

"Если мера не распространится в обязательном порядке на тех, кто обычно работает в выходные, например, представителей сферы обслуживания, то никакого катастрофического эффекта быть не должно", - пояснил он, пишет Ura.ru.

В стране введены меры по поддержке бизнеса во время эпидемии, так что бизнес сможет выплатить сотрудникам полную зарплату, считает глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"После речи президента бизнесмены будут понимать, что им дадут отсрочки по всем платежам. Сейчас делается все, чтобы бизнес мог спокойно работать", - подчеркнул он.

Следующая неделя станет в России выходной, граждане будут отдыхать с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.