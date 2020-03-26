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Нерабочая неделя не навредит бизнесу, считают эксперты

Нерабочая неделя не навредит бизнесу, считают эксперты

Значительных потерь для российских предпринимателей на будущей неделе, объявленной нерабочей, не ожидается, заявил замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По мнению специалиста, в стране в январе и в мае случаются длительные выходные, однако бизнес переживает эти периоды без заметных последствий.

"Если мера не распространится в обязательном порядке на тех, кто обычно работает в выходные, например, представителей сферы обслуживания, то никакого катастрофического эффекта быть не должно", - пояснил он, пишет Ura.ru.

В стране введены меры по поддержке бизнеса во время эпидемии, так что бизнес сможет выплатить сотрудникам полную зарплату, считает глава организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

"После речи президента бизнесмены будут понимать, что им дадут отсрочки по всем платежам. Сейчас делается все, чтобы бизнес мог спокойно работать", - подчеркнул он.

Следующая неделя станет в России выходной, граждане будут отдыхать с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

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Вестник Кавказа

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