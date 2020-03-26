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Путин вернул Росздравнадзор в подчинение Минздрава

Путин вернул Росздравнадзор в подчинение Минздрава

Президент России Владимир Путин подписал указ о возвращении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) в подчинение Минздраву.

Росздравнадзор вернулся из прямого ведения правительства. Указ президента опубликован на сайте Кремля. Эта перестановка должна повысить эффективность надзора в сфере здравоохранения, пишет "Доктор Питер".

Росздравнадзор был передан под контроль правительства РФ в январе 2020 года, когда Михаил Мурашко был назначен министром здравоохранения. До того он возглавлял Росздравнадзор.

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Вестник Кавказа

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