Путин вернул Росздравнадзор в подчинение Минздрава

Президент России Владимир Путин подписал указ о возвращении Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) в подчинение Минздраву.

Росздравнадзор вернулся из прямого ведения правительства. Указ президента опубликован на сайте Кремля. Эта перестановка должна повысить эффективность надзора в сфере здравоохранения, пишет "Доктор Питер".

Росздравнадзор был передан под контроль правительства РФ в январе 2020 года, когда Михаил Мурашко был назначен министром здравоохранения. До того он возглавлял Росздравнадзор.