Лев Лещенко переведен в реанимацию с воспалением легких

Народный артист России Лев Лещенко, которого врачи положили в медцентр в Коммунарке с двусторонним воспалением легких, переведен в реанимацию.

Вечером в среду уровень кислорода в крови артиста упал, Лещенко начал задыхаться, в связи с этим его перевели в реанимационное отделение. Сейчас его состояние стабилизировалось, сообщает источник, пишет "Лента.ру".

В больницу также помещена супруга Лещенко, у нее также пневмония. Больных навещает друг Лещенко и продюсер Владимир Винокур.