Вильфанд рассказал, какой будет погода на выходной неделе

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в неделю каникул в России.

По его словам, теплые и солнечные дни в Москве закончатся в воскресенье. Новая неделя начнется облачностью, давление понизится. В понедельник днем будет уже около плюс 5-7 вместо плюс 15 в субботу.

Во вторник температура понизится еще: ночью до минус 3, а днем до плюс 5, также будет и в среду.

"Несмотря на то, что в среду будет первое апреля, но я без шуток говорю, какая будет температура. Условий для сильных осадков мы пока не видим. Будет "болотистое", как говорят метеорологи, состояние атмосферы", - добавил Вильфанд.

В России неделя с 30 марта по 3 апреля объявлена нерабочей с сохранением зарплат. Президент РФ Владимир Путин считает, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса.