Российский космонавт рассказал, как пережить изоляцию

Российский космонавт Павел Виноградов, который за свою карьеру провел в космическом полете почти два года - 546 суток, дал советы, по выживанию в изоляции.

В первую очередь, он посоветовал не паниковать и подчеркнул, что карантин и удаленная работа – мера, связанная с опасениями правительства.

"Вызов очень сильный. Может быть, отчасти, мы не готовы были к таким вызовам. Но теперь будем умнее, будем понимать, что на Земле нужно жить аккуратно. У всех семьи, родные, бабушки", - сказал Виноградов, пишет РИА Новости.

Работа на удаленке дается проще тем, у кого работа любимая и интересная, в таком случае неважно откуда работать – из офиса, из дома или даже из космоса.

Многим во время самоизоляции не хватает живого общения. "Телефон и интернет – железяки – не передают эмоций, настроения. Ну а что делать? Если мы хотим выжить, нужно подчиняться определенным правилам, которые устанавливают умные люди. Если вам важнее лично поговорить, то нужно понимать, что цена этому может быть слишком высока", - подчеркнул космонавт.

Развлечься в изоляции в век интернета совсем не сложно, отметил Виноградов, сам он в космосе предпочитает читать книги.

"При нынешних средствах коммуникации – интернете, телевидении себя всегда есть чем занять. Книги, в конце концов. Нынешнее поколение, наверное, забыло, что такое книга, а мне очень нравится посидеть с книгой перечитать во второй-третий раз", - признался он.