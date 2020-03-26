Brent снова поднялась выше $30 за баррель

На лондонской бирже ICE в ночь на четверг цена нефти Brent поднялась выше $30 за баррель.

По данным торгов, это случилось впервые с 20 марта. , свидетельствуют данные торгов. Нефтяной рынок продолжает корректироваться после пятничного падения на 11%, пишет РИА Новости.

По данным на 0.59 мск, цена фьючерсов на североморскую смесь выросла до $30,05 - на 1,032%, до доллара за баррель.

С начала марта цены на нефть упали почти вдвое, сказались пандемия, распад сделки ОПЕК+ и сообщение Саудовской Аравии о наращивании добычи.