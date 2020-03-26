Потребительский рынок в России может упасть до уровня XIX века

В коллективном письме ритейлеров премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, говорится, что по уровню потребительского рынка Россия может вернуться к показателям XIX - начала XX века.

Письмо подписано представителями Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" и другими, пишет РИА Новости.

В настоящее время падение оборотов составляет 50-80%. Огромные убытки терпят на фоне коронавируса представители сетевого и несетевого ритейла, малого торгового бизнеса, ресторанов, кафе и торговых центров. В письме говорится о целесообразности "поставить на паузу" весь сегмент потребительского рынка, кроме продуктовой торговли.

Ритейлеры просят с 25 марта по 25 сентября отменить обязанность по уплате налогов, включая НДС, налог на имущество, НДФЛ, арендную плату за землю, ограничить максимальную ставку кредитования на уровне 8%, снять сезонные ограничения для въезда грузового транспорта во всех регионах России.