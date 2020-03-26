Совфед: неделя выходных не лишит россиян майских или новогодних праздников

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский сообщил, что неделя каникул, объявленная президентов России Владимиром Путиным, не скажется на праздничном графике на этот год.

Следующая неделя в России будет нерабочей с сохранением зарплаты, президент хочет, чтобы люди провели время с семьей. Каникулы должны снизить распространение коронавируса в России.

"Предложенная президентом неделя карантина вызвана обстоятельствами, когда нужно принимать меры для предотвращения распространения вируса. Это реакция главы государства на внештатную ситуацию", - пояснил Рязанский, пишет РИА Новости.

По его словам, эта неделя не лишит россиян привычных долгих праздников в мае и на Новый год.

"Ни майские, ни новогодние праздники сокращаться не будут, президент об этом не говорил", - подчеркнул парламентарий.