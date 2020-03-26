Власти Чечни разработают антикризисный план с учетом пандемии коронавируса

Власти Чечни планируют обобщить актуальную информацию о социально-экономическом положении в республике и приступить к разработке плана с учетом текущей ситуации, связанной с коронавирусом, для поддержки экономики и социальной сферы, - сообщил председатель правительства региона Муслим Хучиев.

"В целях недопущения распространения коронавируса в регионе введены ограничительные меры. Правительством Чечни начата работа по поддержке экономики и социальной сферы, в том числе разрабатывается антикризисный план", - сказал премьер-министр, передает ТАСС.

Хучиев уже поручил членам правительства подготовить актуальную информацию о социально-экономическом положении республики и приступить к разработке плана с учетом текущей ситуации.

Напомним, ранее по решению главы Чечни Рамзана Кадырова в целях противодействия распространению коронавируса нового типа в республике были закрыты все рестораны, кафе, спортзалы и другие места массового скопления людей, а также отменены свадьбы и банкеты.