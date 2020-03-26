Дорожные службы Ставрополья отремонтируют полувековой путепровод

В ставропольских Минеральных Водах в нынешнем году отремонтируют путепровод, построенный почти 50 лет назад, - сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"В этом году Минераловодский городской округ получил более 81 млн рублей на ремонт дорог на пяти улицах и на капитальный ремонт путепровода через железную дорогу в створе улиц Железноводская и Ломовая в городе Минеральные Воды. Этот путепровод соединяет между собой две части города. Ежедневно здесь проезжает почти 3,5 тыс автомобилей в час, но с момента строительства в 1971 году его ни разу не ремонтировали", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

За время эксплуатации путепровод практически разрушился, из-за чего передвижение по нему для жителей и гостей города стало небезопасным. Основой нового путепровода станут береговые и промежуточные опоры, затем будут установлены пролетные строения, на которых обустроят мостовое полотно. Завершат работы новые барьерные ограждения, лестничные сходы, освещение, тротуары, а также пересечения и примыкания.

После окончания ремонта средняя интенсивность движения на путепроводе повысится до 5 тыс автомобилей в час, - добавили в пресс-службе.