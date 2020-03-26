В Тбилиси разместят подземные мусорные контейнеры

На проспекте Чавчавадзе в центре Тбилиси будут установлены подземные мусорные контейнеры. Об этом информирует пресс-служба мэрии.

Сообщается, что в ходе первого этапа проекта будет размещено 90 контейнеров. Такие же контейнеры также будут установлены на прилегающих улицах Кипшидзе и Атенской.

"Подземные мусорные контейнеры будут постепенно устанавливаться по всей столице в разных местах. Кроме того, на улицах столицы будут размещены контейнеры разных размеров, форм и объемов", - сказали в пресс-службе.

Подземные мусорные контейнеры водонепроницаемы. Они состоят из бетонного бункера и платформы безопасности. Кроме того, контейнер снабжен крышкой для пешеходов и датчиком наполнения.

Ранее сообщалось, что ремонтные работы на одной из центральных улиц Тбилиси, проспекте Чавчавадзе, столичная мэрия начала в конце мая 2019 года, напоминает Sputnik Грузия.