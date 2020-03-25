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Якушев стал новым замглавы СБУ

Якушев стал новым замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Якушева новым заместителем главы Службы безопасности страны, соответствующий указ опубликован на сайте украинского лидера.

"Назначить Якушева Александр Викторовича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - отмечается в документе.

Ранее Зеленский назначил новых руководителей управлений СБУ в Черниговской, Харьковской и Сумской областях, передает РИА Новости.

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Вестник Кавказа

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