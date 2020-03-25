Князь Монако назвал свой первый симптом, нетипичный для коронавируса

Князь Монако Альбер II, ранее заразившийся коронавирусом, рассказал, что его первый симптом был нетипичным для COVID-19.

"У меня не было потери обоняния и вкуса. Сначала это было похоже на насморк, кашель появился не сразу", - цитирует его интервью радио RTL РИА Новости.

Затем у 62-летнего Альбера II, по его словам, начался небольшой жар. В целом он оценил симптомы как "довольно легкие".

Напомним, ранее в княжеском дворце Монако заявили, что состояние здоровья Альбера II не вызывает беспокойства.