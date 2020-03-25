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Князь Монако назвал свой первый симптом, нетипичный для коронавируса

Князь Монако назвал свой первый симптом, нетипичный для коронавируса

Князь Монако Альбер II, ранее заразившийся коронавирусом, рассказал, что его первый симптом был нетипичным для COVID-19.

"У меня не было потери обоняния и вкуса. Сначала это было похоже на насморк, кашель появился не сразу", - цитирует его интервью радио RTL РИА Новости.

Затем у 62-летнего Альбера II, по его словам, начался небольшой жар. В целом он оценил симптомы как "довольно легкие".

Напомним, ранее в княжеском дворце Монако заявили, что состояние здоровья Альбера II не вызывает беспокойства.

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Вестник Кавказа

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