Двое турецких военных погибли на севере Ирака

На севере Ирака в результате обстрела погибли двое турецких военнослужащих, еще двое получили ранения, сообщили в Минобороны Турции.

Уточняется, что обстрел произвела запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана.

"В районе Хафтанин на севере Ирака в результате минометного обстрела со стороны членов сепаратистской террористической организации (РПК) погибли двое наших боевых товарища и еще двое были ранены", - сообщили в Минобороны Турции.

В оборонном ведомстве добавили, что объекты РПК были обнаружены и подвергнуты ответному интенсивному обстрелу, передает РИА Новости.